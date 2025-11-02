Lumentum Inginer de Materiale Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer de Materiale in United States la Lumentum variază de la $142K la $194K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lumentum. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie $153K - $182K United States Interval Comun Interval Posibil $142K $153K $182K $194K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Lumentum, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Lumentum ?

