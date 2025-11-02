Director de Companii
Lumentum Specialist în Știința Datelor Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lumentum. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Lumentum, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Lumentum in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,468,022. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lumentum pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Taiwan este NT$1,694,151.

