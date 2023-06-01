Luma AI Salarii

Salariul de la Luma AI variază de la $53,560 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $150,750 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Luma AI . Ultima actualizare: 11/26/2025