Director de Companii
lululemon
lululemon Salarii

Salariul de la lululemon variază de la $39,800 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $341,700 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la lululemon. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Inginer Date

Manager de Produs
Median $108K
Manager de Proiect
Median $86.9K

Analist de Date
Median $80.2K
Specialist în Știința Datelor
Median $82.2K
Arhitect de Soluții
Median $144K
Analist de Afaceri
$89.6K
Manager Știința Datelor
$180K
Analist Financiar
$72K
Tehnolog Informații (IT)
$80.3K
Marketing
$130K
Operațiuni Marketing
$60.5K
Designer de Produs
$101K
Manager de Program
$181K
Recrutor
$66.5K
Vânzări
$39.8K
Manager Inginerie Software
$342K
Manager Program Tehnic
$151K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la lululemon este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $341,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la lululemon este $97,234.

Alte Resurse

