  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Designer de Produs Salarii în Salt Lake City Greater Area

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Salt Lake City Greater Area la Lucid totalizează $137K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lucid. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total pe an
$137K
Nivel
II
Salariu de bază
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lucid?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Lucid, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Lucid in Salt Lake City Greater Area ajunge la o compensație totală anuală de $218,970. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lucid pentru rolul de Designer de Produs in Salt Lake City Greater Area este $120,500.

