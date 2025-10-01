Director de Companii
Logitech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer Industrial

  • Toate salariile Designer Industrial

  • San Francisco Bay Area

Logitech Designer Industrial Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Designer Industrial in San Francisco Bay Area la Logitech totalizează $133K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Logitech. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Total pe an
$133K
Nivel
I3
Salariu de bază
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Ani în companie
9 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Logitech?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Logitech, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer Industrial oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Industrial la Logitech in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $239,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Logitech pentru rolul de Designer Industrial in San Francisco Bay Area este $133,200.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Logitech

Companii Similare

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse