Director de Companii
Loadsmart
Loadsmart Salarii

Salariul de la Loadsmart variază de la $38,921 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $88,094 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Loadsmart. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $71.9K
Manager Inginerie Software
Median $88.1K
Data Scientist
$60.3K

Designer de Produs
$38.9K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Loadsmart, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Loadsmart este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $88,094. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Loadsmart este $66,098.

