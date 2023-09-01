Director de Companii
LoadShare Networks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

LoadShare Networks Salarii

Salariul de la LoadShare Networks variază de la $19,975 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $69,563 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LoadShare Networks. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
$67.5K
Manager de Program
$30.2K
Inginer Software
$20K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager Inginerie Software
$69.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LoadShare Networks, ir Manager Inginerie Software at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $69,563. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LoadShare Networks, ir $48,852.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru LoadShare Networks

Companii Similare

  • Netflix
  • Apple
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse