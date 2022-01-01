Director de Companii
LivePerson
LivePerson Salarii

Salariul de la LivePerson variază de la $24,097 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $402,000 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LivePerson. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $86.9K
Manager Inginerie Software
Median $184K
Manager Program Tehnic
Median $400K

Designer de Produs
Median $132K
Asistent Administrativ
$24.1K
Analist de Afaceri
$54.8K
Servicii Clienți
$137K
Analist de Date
$62.4K
Manager Data Science
$235K
Data Scientist
Median $142K
Resurse Umane
$143K
Tehnolog Informațional (IT)
$252K
Marketing
$120K
Manager de Produs
$132K
Manager de Program
$201K
Manager de Proiect
$402K
Recrutor
$166K
Arhitect de Soluții
$135K
Întrebări frecvente

Найвищеоплачувана позиція в LivePerson - це Manager de Proiect at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $402,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LivePerson складає $139,395.

