Director de Companii
LiveIntent Salarii

Salariul de la LiveIntent variază de la $86,700 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $220,000 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LiveIntent. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Vânzări
Median $220K
Data Scientist
$86.7K
Manager de Produs
$87.1K

Inginer Software
$99.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la LiveIntent este Vânzări cu o compensație totală anuală de $220,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LiveIntent este $93,296.

