Director de Companii
Licious
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Backend

Licious Inginer Software Backend Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Backend in India la Licious totalizează ₹4.68M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Licious. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹4.68M
Nivel
Software Development Engineer 3
Salariu de bază
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Licious?

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.22M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Licious in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹5,008,476. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Licious pentru rolul de Inginer Software Backend in India este ₹4,643,116.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Licious

Companii Similare

  • Facebook
  • Uber
  • Roblox
  • Square
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse