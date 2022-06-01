Liberty Tax Salarii

Salariul de la Liberty Tax variază de la $26,388 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $51,000 pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Liberty Tax . Ultima actualizare: 9/9/2025