Liberty Tax Salarii

Salariul de la Liberty Tax variază de la $26,388 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $51,000 pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Liberty Tax. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Contabil
$26.4K
Asistent Administrativ
$31.4K
Manager Operațiuni de Afaceri
$51K

Tehnolog Informațional (IT)
$36.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Liberty Tax este Manager Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $51,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Liberty Tax este $34,024.

