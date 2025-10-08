Director de Companii
LG Ads
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Full-Stack

  • India

LG Ads Inginer Software Full-Stack Salarii în India

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in India la LG Ads totalizează ₹4.84M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la LG Ads. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹4.84M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la LG Ads?

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.22M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la LG Ads in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,536,340. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LG Ads pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in India este ₹5,180,077.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru LG Ads

Companii Similare

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse