Director de Companii
Levi's
Levi's Salarii

Salariul de la Levi's variază de la $25,761 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Levi's. Ultima actualizare: 10/21/2025

Contabil
$155K
Data Scientist
$51.6K
Marketing
$71.4K

Designer de Produs
$151K
Manager de Produs
$211K
Inginer Software
$36.2K
Manager Inginerie Software
$70.7K
Capitalist de Risc
$25.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Levi's este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Levi's este $71,011.

Companii Similare

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
