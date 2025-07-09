Leverage Edu Salarii

Salariul de la Leverage Edu variază de la $4,546 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $9,244 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Leverage Edu . Ultima actualizare: 10/21/2025