Leverage Edu Salarii

Salariul de la Leverage Edu variază de la $4,546 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $9,244 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Leverage Edu. Ultima actualizare: 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Vânzări
$6.5K
Inginer Software
$9.2K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Leverage Edu este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $9,244. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Leverage Edu este $6,472.

