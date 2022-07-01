Director de Companii
LevelTen Energy
LevelTen Energy Salarii

Salariul de la LevelTen Energy variază de la $222,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LevelTen Energy. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $222K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
$239K
Manager Program Tehnic
$241K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la LevelTen Energy este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $241,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LevelTen Energy este $238,800.

