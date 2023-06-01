Levels Health Salarii

Salariul de la Levels Health variază de la $27,317 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Levels Health . Ultima actualizare: 10/21/2025