Lettuce Grow Salarii

Salariul de la Lettuce Grow variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $125,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Lettuce Grow. Ultima actualizare: 11/26/2025

Manager de Produs
$109K
Inginer Software
Median $125K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Lettuce Grow este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $125,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lettuce Grow este $117,225.

