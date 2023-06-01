Let's Highlight Salarii

Salariul de la Let's Highlight variază de la $112,200 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $248,750 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Let's Highlight . Ultima actualizare: 11/26/2025