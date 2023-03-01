Directorul Companiilor
Leroy Merlin
Leroy Merlin Salarii

Intervalul salarial Leroy Merlin variază de la $13,127 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $114,425 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Leroy Merlin. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Inginer de Software
Median $35.1K

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $77.4K
Manager de Științe de Date
$27.6K

Specialist în Științe de Date
$16.1K
Designer de Produs
$114K
Vânzări
$13.1K
Manager de Inginerie Software
$104K
Manager de Program Tehnic
$53.4K
Capitalist de Risc
$20.8K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Leroy Merlin este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $114,425. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Leroy Merlin este $35,087.

