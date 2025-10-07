Compensația pentru Inginer Rețele in United States la Leidos variază de la $74.6K pe year pentru T1 la $99.1K pe year pentru T2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $75K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Leidos. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
