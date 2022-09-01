Director de Companii
Leica Geosystems
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Leica Geosystems Salarii

Salariul de la Leica Geosystems variază de la $45,188 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $120,142 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Leica Geosystems. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $116K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Hardware
$120K
Resurse Umane
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manager de Produs
$109K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Leica Geosystems is Inginer Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,142. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leica Geosystems is $112,185.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Leica Geosystems

Companii Similare

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse