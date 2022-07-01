Director de Companii
Leia
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Leia Salarii

Salariul de la Leia variază de la $98,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $228,850 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Leia. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $165K
Data Scientist
$98K
Manager Program Tehnic
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Найвищеоплачувана позиція в Leia - це Manager Program Tehnic at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $228,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Leia складає $165,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Leia

Companii Similare

  • Snap
  • LinkedIn
  • Google
  • SoFi
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse