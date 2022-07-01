Leia Salarii

Salariul de la Leia variază de la $98,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $228,850 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Leia . Ultima actualizare: 9/8/2025