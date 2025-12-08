Leena AI Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in India la Leena AI variază de la ₹6.79M la ₹9.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Leena AI. Ultima actualizare: 12/8/2025

Compensația Totală Medie $82.7K - $100K India Interval Comun Interval Posibil $77.3K $82.7K $100K $105K Interval Comun Interval Posibil

Care este calendarul de dobândire la Leena AI ?

