Ledcor Salarii

Salariul de la Ledcor variază de la $35,987 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $73,563 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ledcor. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Civil
Median $62.3K
Manager de Proiect
Median $46.5K
Analist de Afaceri
$36K

Inginer Software
$73.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ledcor este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $73,563. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ledcor este $54,400.

