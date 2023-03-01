Director de Companii
LeasePlan
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

LeasePlan Salarii

Salariul de la LeasePlan variază de la $10,235 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Greece la nivelul inferior până la $159,100 pentru un Manager Inginerie Software in Netherlands la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LeasePlan. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $90.6K
Analist de Afaceri
$68.6K
Analist de Date
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Data Scientist
$10.2K
Designer de Produs
$87K
Analist Securitate Cibernetică
$111K
Manager Inginerie Software
$159K
Arhitect de Soluții
$122K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la LeasePlan este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $159,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LeasePlan este $88,797.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru LeasePlan

Companii Similare

  • Airbnb
  • Google
  • Spotify
  • Pinterest
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse