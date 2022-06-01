Director de Companii
LearnUpon
LearnUpon Salarii

Salariul de la LearnUpon variază de la $36,836 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $52,253 pentru un Servicii Clienți la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LearnUpon. Ultima actualizare: 11/22/2025

Servicii Clienți
$52.3K
Inginer Software
$36.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la LearnUpon este Servicii Clienți at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $52,253. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LearnUpon este $44,544.

