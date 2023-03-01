Directorul Companiilor
Leapwork
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Leapwork Salarii

Intervalul salarial Leapwork variază de la $77,028 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $134,712 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Leapwork. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Designer de Produs
$77.5K
Manager de Produs
$78K
Vânzări
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inginer de Software
$77K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Leapwork este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $134,712. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Leapwork este $77,748.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Leapwork

Companii Asoc

  • Lyft
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse