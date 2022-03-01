Director de Companii
LeanIX
LeanIX Salarii

Salariul de la LeanIX variază de la $57,897 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $101,654 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LeanIX. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $69.4K
Consultant în Management
Median $102K
Tehnolog Informațional (IT)
$69.3K

Designer de Produs
$57.9K
Manager Inginerie Software
$83.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la LeanIX este Consultant în Management cu o compensație totală anuală de $101,654. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LeanIX este $69,396.

