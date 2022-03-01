LeanIX Salarii

Salariul de la LeanIX variază de la $57,897 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $101,654 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LeanIX . Ultima actualizare: 9/14/2025