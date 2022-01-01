Directorul Companiilor
League
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

League Salarii

Intervalul salarial League variază de la $68,665 în compensație totală anuală pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de jos la $150,750 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai League. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $120K
Manager de Inginerie Software
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dezvoltare de Afaceri
$68.7K
Redactor de Publicitate
$70.9K
Juridic
$144K
Designer de Produs
$116K
Analist de Securitate Cibernetică
$151K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at League is Analist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru League

Companii Asoc

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse