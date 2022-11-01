LeadSquared Salarii

Salariul de la LeadSquared variază de la $18,402 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $167,385 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LeadSquared . Ultima actualizare: 11/22/2025