Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Singapore la LeadIQ variază de la SGD 151K la SGD 220K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la LeadIQ. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

SGD 173K - SGD 197K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 151KSGD 173KSGD 197KSGD 220K
Interval Comun
Interval Posibil

SGD 210K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Care sunt nivelurile de carieră la LeadIQ?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la LeadIQ in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 219,811. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LeadIQ pentru rolul de Manager Inginerie Software in Singapore este SGD 150,887.

