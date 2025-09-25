Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Arab Emirates la LeadIQ variază de la AED 305K la AED 425K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la LeadIQ. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

AED 327K - AED 385K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 305KAED 327KAED 385KAED 425K
Interval Comun
Interval Posibil

AED 588K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de AED 110K+ (uneori AED 1.1M+).


Care sunt nivelurile de carieră la LeadIQ?

Întrebări frecvente

