Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Lattice variază de la $189K pe year pentru L3 la $289K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $170K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lattice. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Lattice, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
3 years post-termination exercise window.