Latham & Watkins Associate Salarii în United States

Compensația totală medie pentru Associate in United States la Latham & Watkins variază de la $451K la $644K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Latham & Watkins. Ultima actualizare: 11/12/2025

Compensația Totală Medie

$517K - $605K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$451K$517K$605K$644K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Latham & Watkins?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Associate la Latham & Watkins in United States ajunge la o compensație totală anuală de $643,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Latham & Watkins pentru rolul de Associate in United States este $451,000.

