Pachetul median de compensație pentru Juridic in New York City Area la Latham & Watkins totalizează $324K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Latham & Watkins. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Total pe an
$324K
Nivel
L3
Salariu de bază
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Latham & Watkins?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Juridic la Latham & Watkins in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $455,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Latham & Watkins pentru rolul de Juridic in New York City Area este $315,000.

Alte Resurse