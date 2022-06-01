Lansweeper Salarii

Director de Companii
Salariul de la Lansweeper variază de la $67,595 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $120,600 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Lansweeper. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Manager de Produs
$67.6K
Manager de Program
$121K
Vânzări
$101K

Inginer Software
$85.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Lansweeper este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lansweeper este $93,072.

