Landor Salarii

Salariul de la Landor variază de la $32,170 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $90,000 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Landor. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Contabil
$78.4K
Designer de Produs
$32.2K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Landor este Marketing cu o compensație totală anuală de $90,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Landor este $78,390.

Alte Resurse