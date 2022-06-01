Landor Salarii

Salariul de la Landor variază de la $32,170 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $90,000 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Landor . Ultima actualizare: 9/7/2025