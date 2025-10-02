Director de Companii
Landmark Group Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Landmark Group totalizează ₹1.38M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Landmark Group. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.38M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Landmark Group?

₹13.94M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Inginer Software en Landmark Group in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹3,832,983. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Landmark Group para el puesto de Inginer Software in Greater Bengaluru es ₹1,384,866.

