Director de Companii
Landmark Group
Landmark Group Manager de Produs Salarii în Greater Dubai Area

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Greater Dubai Area la Landmark Group totalizează AED 636K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Landmark Group. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total pe an
AED 636K
Nivel
-
Salariu de bază
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Landmark Group?

AED 588K

Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Manager de Produs role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

