Lamoda Inginer Software Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Moscow Metro Area la Lamoda totalizează RUB 3.64M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lamoda. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 3.64M
Nivel
L2
Salariu de bază
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lamoda?

RUB 13.36M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Lamoda in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 5,592,230. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lamoda pentru rolul de Inginer Software in Moscow Metro Area este RUB 3,371,473.

