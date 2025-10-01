Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in Moscow Metro Area la Lamoda totalizează RUB 3.03M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lamoda. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 3.03M
Nivel
L2
Salariu de bază
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Lamoda in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 7,801,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lamoda pentru rolul de Analist de Afaceri in Moscow Metro Area este RUB 3,031,156.

