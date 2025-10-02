Director de Companii
Lam Research
  • San Francisco Bay Area

Lam Research Manager Program Tehnic Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Manager Program Tehnic in San Francisco Bay Area la Lam Research totalizează $209K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research.

Pachetul Median
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Total pe an
$209K
Nivel
L4
Salariu de bază
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$20K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lam Research?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Lam Research in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $266,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lam Research pentru rolul de Manager Program Tehnic in San Francisco Bay Area este $207,000.

