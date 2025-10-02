Lam Research Inginer Software Salarii în India

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Lam Research totalizează ₹2.06M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median Lam Research Senior Software Engineer Bengaluru, KA, India Total pe an ₹2.06M Nivel L2 Salariu de bază ₹1.67M Stock (/yr) ₹393K Bonus ₹0 Ani în companie 3 Ani Ani experiență 3 Ani

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Lam Research ?

