Lam Research
Lam Research Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Lam Research totalizează ₹2.06M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Total pe an
₹2.06M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lam Research?

₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.14M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹5,426,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Inginer Software role in Greater Bengaluru is ₹2,547,353.

Alte Resurse