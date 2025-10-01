Director de Companii
Lam Research
Lam Research Manager de Program Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Manager de Program in San Francisco Bay Area la Lam Research totalizează $212K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Total pe an
$212K
Nivel
L5
Salariu de bază
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bonus
$23.5K
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lam Research?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Lam Research in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $265,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lam Research pentru rolul de Manager de Program in San Francisco Bay Area este $187,000.

