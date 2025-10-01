Director de Companii
Lam Research
Lam Research Inginer Mecanic Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in Greater Bengaluru la Lam Research totalizează ₹2.28M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹2.28M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
13 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lam Research?

₹13.94M

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Alte Resurse