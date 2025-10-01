Director de Companii
Lam Research
Lam Research Inginer Electrician Salarii în San Francisco Bay Area

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

$120K - $140K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$104K$120K$140K$149K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Lam Research in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $148,941. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lam Research pentru rolul de Inginer Electrician in San Francisco Bay Area este $104,386.

Alte Resurse