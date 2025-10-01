Director de Companii
Lam Research
Lam Research Inginer Chimist Salarii în Taiwan

Pachetul median de compensație pentru Inginer Chimist in Taiwan la Lam Research totalizează NT$2.12M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lam Research. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total pe an
NT$2.12M
Nivel
PE3
Salariu de bază
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Lam Research?

NT$5.09M

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Lam Research, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Process Engineer

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Chimist la Lam Research in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$16,925,401. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lam Research pentru rolul de Inginer Chimist in Taiwan este NT$2,121,661.

Alte Resurse