Director de Companii
Lalamove
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Inginer Software Salarii în Greater Hong Kong Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Hong Kong Area la Lalamove totalizează HK$334K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lalamove. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Total pe an
HK$334K
Nivel
L2
Salariu de bază
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Lalamove?

HK$1.25M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de HK$233K+ (uneori HK$2.33M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Lalamove in Greater Hong Kong Area ajunge la o compensație totală anuală de HKHK$3,493,986. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lalamove pentru rolul de Inginer Software in Greater Hong Kong Area este HKHK$2,412,249.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Lalamove

Companii Similare

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse